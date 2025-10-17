ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Επιστροφή Ζίβκοβιτς για ντέρμπι - Εκτός ο Παβλένκα

Οnsports Τeam

Στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ τέθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Σέρβος εξτρέμ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν από την παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του και την Παρασκευή (17/10) γυμνάστηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό σημαίνει πως έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ρουμάνου κόουτς των «ασπρόμαυρων».

Παράλληλα, στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκονται και οι Δημήτρης Πέλκας και Φιόντορ Τσάλοφ, αφού αμφότεροι προπονήθηκαν και πάλι σε φουλ ρυθμούς, ενώ αντιθέσει με τους Παβλένκα και Χατσίδη που ακολούθησαν για μία ακόμα ημέρα θεραπεία.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (18/10) το μεσημέρι, μια και στις 10:45 έχει προγραμματιστεί μία προπόνηση. Μετά το τέλος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα αποφασίσει για τους «εκλεκτούς» του και η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.