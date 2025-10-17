ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Μουκουντί

Οnsports Τeam

Στην ΑΕΚ φουλάρουν για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ με τον τεχνικό του «Δικεφάλου» να είναι αποφασισμένος να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Άρολντ Μουκουντί. -Προπονήθηκαν Πινέδα και Πιερό.

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος του προπονητή των γηπεδούχων ακούει στο όνομα Άρολντ Μουκουντί, η συμμετοχή του οποίου στο μεγάλο ντέρμπι είναι αμφίβολη.

Ο ποδοσφαιριστής καταβάλει όλες αυτές τις ημέρες μια μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος, ωστόσο με δεδομένο ότι συνεχίζει να ακολουθεί το ειδικό πρόγραμμα που κάνει, δεν είναι ξεκάθαρο τούτη την ώρα σε τι επίπεδο ετοιμότητας μπορεί να φτάσει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, είναι αποφασισμένος να περιμένει τον παίκτη του μέχρι την τελευταία στιγμή μιας και είναι από τους κομβικότερους παίκτες των πλάνων του. Πάντως κανείς στην ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένος να ανάψει το πράσινο φως για τη συμμετοχή του, μιας και ουδείς θα ρισκάρει πιθανή υποτροπή του παίκτη.

Προπονήθηκαν Πινέδα και Πιερό

Από εκεί και πέρα οι Ορμπελίν Πινέδα και Φραντζί Πιερό είναι οι δυο τελευταίοι (από τους διεθνείς που είχαν υποχρεώσεις) που ενσωματώθηκαν σήμερα στα Σπάτα με αποτέλεσμα να τεθούν και στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε δεδομένα εκτός για την Κυριακή είναι ο Φιλίπε Ρέλβας λόγω τη αποβολής του με την Κηφισιά