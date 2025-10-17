Ομάδες

Σεφτσένκο: «Δεν είχαμε καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 10:34
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Σεφτσένκο: «Δεν είχαμε καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο Παναθηναϊκός είχε προσεγγίσει τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για να αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια, ωστόσο, οι συζητήσεις δεν προχώρησαν λόγω της δέσμευσης του Ουκρανού με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Πρόεδρος της ομοσπονδίας είναι ο άλλος θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Σεφτσένκο, ο οποίος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για τον Παναθηναϊκό με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

«Υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφερόταν για τον Ρεμπρόφ. Αν ο Ρεμπρόφ ζητούσε να φύγει, θα τον αφήνατε να φύγει;», η ερώτηση που δέχτηκε ο Αντρέι Σεφτσένκο, για να απαντήσει πως:

«Πιστεύουμε στον προπονητή μας. Έχει μεγάλο κίνητρο να εργαστεί στην εθνική ομάδα. Έχει ήδη απαντήσει εν μέρει ο ίδιος σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχουμε κάνει καμία σκέψη ή συζήτηση γι' αυτό, επειδή είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».



