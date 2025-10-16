Ομάδες

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ευχάριστα για Λουτσέσκου - Έτοιμοι Πέλκας, Τσάλοφ, το παλεύει ο Ζίβκοβιτς
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 13:44
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

Σε ρυθμούς ντέρμπι «Δικεφάλων» κινούνται στην ομάδα του ΠΑΟΚ με τον τεχνικό των Θεσσαλονικέων να μετράει επιστροφές

Ευχάριστα τα νέα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου ο οποίος είδε τους Δημήτρη Πέλκα και Φίοντορ Τσάλοφ να προπονούνται κανονικά και να τίθενται στη διάθεση του προπονητή τους, εν όψει της πολύ σπουδαίας αναμέτρησης της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ, θετικά είναι τα νέα και από την πλευρά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε μέρος του προγράμματος και εν συνεχεία ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα χωρίς να νιώσει ενοχλήσεις.

Αντίθετα με τους προαναφερθέντες, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Παβλένκα και Χατσίδη οι οποίοι συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους και δεν αναμένεται να είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου.

Στα αγωνιστικά, παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το πρωί της Πέμπτης (16.10) στη Νέα Μεσημβρία, δίνοντας έμφαση στον τομέα της τακτικής, μέσα από ένα πλούσιο ασκησιολόγιο.



