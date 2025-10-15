Ομάδες

Παναθηναϊκός: Έτοιμος για το… κόλπο με Τετέι και Παντελίδη
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 18:14
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έτοιμος για το… κόλπο με Τετέι και Παντελίδη

Οι «πράσινοι» είναι κοντά στη συμφωνία για την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς, τους οποίους θέλουν όλοι οι «μεγάλοι» της Ελλάδας.

Με άκρα μυστικότητα κινούμενοι οι «πράσινοι», είναι έτοιμοι να «κλείσουν» δύο μεταγραφές από την Κηφισιά. Αποκτώντας «πακέτο» τους Αντρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη. Ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλουν όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας. Ειδικά για το… βαρύ πυροβολικό της Κηφισιάς, η «μάχη» είναι έντονη.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αθόρυβα και τα τωρινά δεδομένα τον φέρνουν να είναι πιο μπροστά απ’ όλους. Ίσως μάλιστα να έχει «κλειδώσει» τη συμφωνία με την ομάδα των βορείων προαστίων για τους δύο παίκτες.

Για τον Τετέι ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσφέρει περίπου 2.000.000 ευρώ. Μαζί με τον Παντελίδη – ο οποίος πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική ομάδα – το ποσό πλησιάζει τα 3.000.000.

Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να κάνουν διπλή σπουδαία κίνηση, τόσο για την ποδοσφαιρική ουσία, όσο και για τις εντυπώσεις. Συγχρόνως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο τους λύνει σημαντικά ζητήματα καθώς προσθέτει δύο γηγενείς παίκτες στο ρόστερ.

Ο δυναμικός σέντερ φορ, αν δεν υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής, θα εσωματωθεί στο "τριφύλλι" τον Ιανουάριο. Ο Παντελίδης από την άλλη, όλα δείχνουν πως θα μείνει στην Κηφισιά μέχρι το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι θα... μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. 



