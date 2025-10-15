Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Κόντη οι Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει τρεις ακόμα παίκτες στη διάθεσή του.

Οι επιστροφές είναι το μεγάλο «όπλο» του Χρήστου Κόντη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του Παναθηναϊκού, εν όψει του πολύ δύσκολου, σημαντικού και κρίσιμου αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το απόγευμα, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι εντάχθηκαν κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα, αφότου επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και τέθηκαν αυτομάτως στη διάθεση του προπονητή τους.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και πάλι οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος, ενώ στο απουσιολόγιο του Χρήστου Κόντη παραμένουν οι Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου που αναμένεται να μπουν την Πέμπτη σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.