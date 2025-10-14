Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντραγκόφσκι ενόψει Άρη - Μηδαμινές ελπίδες για Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες

Οnsports Τeam

Με τον Ντραγκόφσκι να μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων συνέχισε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη.

Οι υποχρεώσεις για τις εθνικές ομάδες ολοκληρώθηκαν και το «Γεώργιος Καλαφάτης» υποδέχτηκε ξανά τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά το ρεπό της Δευτέρας.

Το απόγευμα της Τρίτης (14/10) ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για το κρίσιμο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με τον Χρήστο Κόντη να έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει.

Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τις πιθανότητες να προλάβει κάποιος το παιχνίδι του «Κλ. Βικελίδης», να είναι ελάχιστες. Ο Ουρουγουανός ξεκίνησε τρέξιμο μετά από αρκετές μέρες θεραπείας, αλλά ακόμα κι αν μπει σε φουλ ρυθμούς, έχει χάσει ήδη πολλές προπονήσεις. Θεραπεία έκαναν οι Ντέσερς και Μπόκος, οι οποίοι έχουν τεθεί νοκ άουτ.

Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ντραγκόφσκι που επέστρεψε νωρίτερα από την Εθνική Πολωνίας, επιβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, μετά τα δημοσιεύματα αναφορικά με τις ενοχλήσεις του στη μέση.

Την Τετάρτη (15/10) θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου. Οι συγκεκριμένοι διεθνείς πήραν μία έξτρα μέρα για ξεκούραση.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.