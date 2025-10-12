ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ενοχλήσεις ο Ζίβκοβιτς

Οnsports Τeam

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έλαβε σχετικά άδεια από την Εθνική Σερβίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο χθεσινό παιχνίδι με την Αλβανία ένιωσε ενοχλήσεις.

Ανησυχία υπάρχει στις τάξεις της ομάδας του ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ

γωνίστηκε βασικός το Σάββατο στο παιχνίδι της Σερβίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ωστόσο δεν πρόκειται να ακολουθήσει την αποστολή των Σέρβων για το εκτός έδρας ματς με την Ανδόρα, που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (14/10).

Όπως αναφέρει η σερβική ομοσπονδία, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ έχει ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό του και στον αριστερό του τετρακέφαλο, επομένως τέθηκε νοκ άουτ για το επόμενο ματς των Σέρβων.

Ετσι, ο Ζίβκοβιτς αναμένεται άμεσα στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση του τραυματισμού του.