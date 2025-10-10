Ομάδες

ΑΕΚ: Επέκταση συμβολαίου στον Ζίνι μέχρι το 2029
Onsports Team 10 Οκτωβρίου 2025, 17:51
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επέκταση συμβολαίου στον Ζίνι μέχρι το 2029

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Ζίνι, ένα από τα μεγάλα της πρότζεκτ για το μέλλον. 

Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Ζίνι, καθώς ο Ανγκολέζος φορ συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο και συμφώνησαν για επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 23χρονος φορ της Ένωσης, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε εξαιρετική παρουσία με τη φανέλα του Λεβαδειακού στη Super League, αποτελεί ένα μεγάλο πρότζεκτ για τον σύλλογο και ο Μάρκο Νίκολιτς τον υπολογίζει στα πλάνα του.

Ήδη, φέτος, ο Ζίνι έχει 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αυτό το διάστημα είναι εκτός λόγω τραυματισμού.

Δείτε το σχετικό post της ΑΕΚ:

 


