Δανία – Ελλάδα: Ανακοίνωσαν sold out οι Σκανδιναβοί
Onsports Team 10 Οκτωβρίου 2025, 20:18
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε κατάμεστο «Πάρκεν» θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα στο ματς χωρίς αύριο απέναντι στους Δανούς που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12/10.

Η Ελλάδα για να κρατήσει ζωντανές τις όποιες ελπίδες της για Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλει νίκη στην έδρα της Δανίας. Κάτι που εκ των πραγμάτων είναι υπερβολικά δύσκολο, λόγω και της φόρμας των αντιπάλων. Γίνεται ακόμη δυσκολότερο όμως, καθώς θα έχουν και τη συμπαράσταση του κόσμου τους.

Όπως ανακοινώθηκε απ’ την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας, το ματς της Κυριακής (12/10) είναι ήδη sold out. Το «Πάρκεν» στην Κοπεγχάγη θα είναι κατάμεστο, για να ωθήσει την δική τους Εθνική σε μια κρίσιμη νίκη. Καθώς οι «ρόλιγκανς» με επικράτηση κάνουν αποφασιστικό βήμα πρωτιάς.

Ο συνολικός αριθμός των φιλάθλων θα ξεπεράσει τις 35.000. Σε μια έδρα αρκετά θερμή. Κι όλα αυτά ένα μήνα μετά την ήττα της Εθνικής μας απ’ τους Δανούς με 3-0.

 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Τα παλικάρια της U21... έκλεισαν το σπίτι των Γερμανών!
48 λεπτά πριν Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Τα παλικάρια της U21... έκλεισαν το σπίτι των Γερμανών!
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Sold out για το εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Sold out για το εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2 ώρες πριν Δανία – Ελλάδα: Ανακοίνωσαν sold out οι Σκανδιναβοί
EUROLEAGUE
Αϊβάζογλου: «Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε καλή τη πίστει τις συζητήσεις με την EuroLeague»
3 ώρες πριν Αϊβάζογλου: «Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε καλή τη πίστει τις συζητήσεις με την EuroLeague»
