Αϊβάζογλου: «Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε καλή τη πίστει τις συζητήσεις με την EuroLeague»

Onsports Team

Η EuroLeague μετά τις τελευταίες αναφορές στο πλάνο του «NBA Europe», εξέδωσε ανακοίνωση για το ζήτημα, όπου ξεκαθαρίζει ότι έχουν γίνει συναντήσεις με το NBA και την FIBA, αλλά επισημαίνεται πως οι προτάσεις που έγιναν από την πλευρά της, δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι όροι που θέτει η Λίγκα για το πλαίσιο συνεργασίας και εκφράζεται η διάθεση για συνέχιση του διαλόγου.

Τη δική του τοποθέτηση, αναφορικά με τη συνάντηση μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague, έκανε ο κ. Γιώργος Αϊβάζογλου, ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director.

«Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε να έχουμε καλή τη πίστει συζητήσεις με την Ευρωλίγκα σχετικά με ένα νέο μοντέλο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα μοντέλο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη του αθλήματος, θα τιμήσει την πλούσια παράδοση σε πολυάριθμες πόλεις και χώρες και θα υπηρετήσει καλύτερα τα εκατομμύρια φιλάθλων του μπάσκετ σε όλη την ήπειρο.

Παραμένουμε ανοιχτοί ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα σε αυτό το εγχείρημα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ευθυγράμμιση στις βασικές αρχές που θεμελιώνουν την εκτίμηση μας για την τεράστια δυναμική που έχει το μπάσκετ στην Ευρώπη», δήλωσε.