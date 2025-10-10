Ολυμπιακός: «Δένει» Τσικίνιο και Ελ Κααμπί μετά τη συμφωνία με Κοστίνια

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη αρχίσει να ετοιμάζουν την επόμενη… μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και για τον λόγο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες «έκλεισε» η συμφωνία με τον Κοστίνια για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Πλέον, σειρά… στον Ολυμπιακό παίρνουν δύο βασικά «γρανάζια» στη… μηχανή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο λόγος γίνεται για τους Τσικίνιο και Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και πρόθεση των Πειραιωτών είναι να τον «δέσουν» για έναν ακόμα χρόνο με αυξημένες αποδοχές.

Αναφορικά με τον Μαροκινό φορ, ο «μπόμπερ» των «ερυθρόλευκων» έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και στόχος του Ολυμπιακού είναι να τον κρατήσει για έναν ακόμα χρόνο, τη στιγμή που ο 32χρονος άσος έχει το συμβόλαιο με τις υψηλότερες αποδοχές, αφού οι απολαβές του σε ετήσια βάση φτάνουν τα 2.300.000 ευρώ.

Οι συζητήσεις αναμένεται να… φουντώσουν τις επόμενες ημέρες και κυρίως μετά την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, τη στιγμή που η υπόθεση του Πορτογάλου μέσου είναι ήδη πιο προχωρημένη.

Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή (10/10) οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν την ευκαιρία να πάρουν μερικές… ανάσες, αφού έχουν ρεπό από τις προπονήσεις και θα επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10). Τότε θα προσπαθήσουν να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα και οι Παναγιώτης Ρέτσος και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, προκειμένου να θέσουν εαυτούς στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.