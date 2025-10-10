Ομάδες

Ατρόμητος: Έκανε Game On σε νέα συνεργασία
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 12:05
Έναν νέο… συμπαίκτη για τη νέα σεζόν έχει πλέον ο Ατρόμητος, καθώς ανακοίνωσε την συνεργασία του με το Game On.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου των δυτικών προαστείων, οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί με υψηλές βλέψεις και όρεξη για μία συνεργασία σε πολλά επίπεδα, ενώ το Game On είναι leader στα Hobby Store της χώρας για περίπου μια δεκαετία και πλέον διαθέτει δύο καταστήματα, σε Περιστέρι και Αμπελόκηπους.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«O Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με το GAME ON.

Για τη σεζόν 2025-2026 Ατρόμητος και GAME ON θα πορευτούν μαζί με υψηλές βλέψεις και με όρεξη για μια πολυεπίπεδη συνεργασία.

Το GAME ON είναι leader στα Hobby Store της χώρας για περίπου μια δεκαετία και εδώ και ένα χρόνο έχει ανοίξει το δεύτερό του κατάστημα στη γειτονιά μας το Περιστέρι (Παναγή Τσαλδάρη 63), ενώ το πρώτο είναι Λεωφόρο Μεσογείων 41 στους Αμπελόκηπους.

Είναι ένα κατάστημα που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεράκι από συλλέκτες για τους συλλέκτες. Μια βόλτα στα καταστήματα του σίγουρα θα σε πείσει, αφού ξεχειλίζουν από pop κουλτούρα.

Στα ράφια του θα βρεις όλων των ειδών τα card games (Magic The Gathering, Pokemon, Yu-Gi-Oh, One Piece κτλ), Funko Pop, Action Figures, λούτρινα, επιτραπέζια αλλά και τα αγαπημένα μας σε όλους Lego.

Επίσης διαθέτει κούπες, μπλούζες, καπέλα, puzzles, μπρελόκ με όλους τους αγαπημένους ήρωες της παιδικής μας και όχι μόνο ηλικίας.

Τέλος, στα playroom τους διοργανώνονται πολλά τουρνουά σε διάφορα παιχνίδια, ενώ μπορείς να πάρεις την παρέα σου και να πας να παίξεις το επιτραπέζιο που σου αρέσει.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενωμένοι θα πετύχουμε πολλά».



