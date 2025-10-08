Αδειοδοτήθηκε πλήρως το «Καυτανζόγλειο» - «Ιστορική μέρα», είπε ο Γιάννης Βρούτσης

Onsports Team

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, τόνισε πως «θα αγκαλιάσουμε τον ένοικο Ηρακλή και τον νέο συνεργάτη, τον ΠΑΟΚ».

Σημαντικά νέα για το «Καυτανζόγλειο» στάδιο της Θεσσαλονίκης και την πόλη συνολικά. Η ιστορική αθλητική εγκατάσταση, έλαβε την πλήρη αδειοδότηση για τη χρήση του. Κάτι που συμβαίνει μετά από 65 χρόνια!

Την είδηση έκανε γνωστή ο Γιάννης Βρούτσης, με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, να δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Είναι ιστορική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Ιστορική, γιατί γίνεται κάτι μετά από 65 χρόνια. Το Καυτανζόγλειο αποκτά επίσημη αδειοδότηση, είναι απόλυτα λειτουργικό σε όλες τις εγκαταστάσεις του. Απέκτησε πυρασφάλεια, η οποία δεν υπήρχε. Θα αγκαλιάσουμε τον ένοικο Ηρακλή και τον νέο συνεργάτη, τον ΠΑΟΚ».

Ο Γιάννης Βρούτσης συμπλήρωσε αναφορικά με τα επόμενα έργα:

«Αφού κατακτήσαμε τον πρώτο μεγάλο άθλο μέσα σε περίπου 18 μήνες και, μάλιστα, σχεδόν 1,5 μήνα νωρίτερα από ό,τι είχαμε υποσχεθεί, ανοίγουμε τα φτερά μας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις. Δεν είναι εξαγγελίες. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Καυτανζογλείου, που είναι έτοιμη να ξεκινήσει και θα κοστίσει περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνουν κι άλλα παρελκόμενα έργα (σ.σ. αντικατάσταση των καθισμάτων, του ηλεκτρονικού πίνακα, του αγωνιστικού χώρου) που θα στοιχίσουν περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς παραδίδουμε τα έργα στην ώρα τους. Ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε πράξη. Κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κάθε παιδί, αξίζει να έχει πρόσβαση στον αθλητισμό».