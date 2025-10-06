Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

Onsports Team

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου και τιμώρησε τον ΟΦΗ με αφαίρεση βαθμών - Τι πρέπει να κάνουν οι Κρητικοί για να τους πάρουν πίσω.

Περιπέτειες για τον ΟΦΗ, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε την προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου και αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλιάς και νέας ΠΑΕ.

Έτσι η ομάδα του Ηρακλείου τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, αν δεν εξοφλήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών τον πρώην ποδοσφαιριστή της.

Η απόφαση 285/2015 της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ έκανε λόγο για οφειλή 84.675 ευρώ και το Διαιτητικό Δικαστήριο ζητάει την εξόφληση του 50%, δηλαδή περίπου 42.000 ευρώ, συν τους τόκους.

«Δέχεται αυτήν κατά πλειοψηφία, ως προς το μέρος που αφορά στα αιτήματα περί επιβολής και ενεργοποίησης σε βάρος της καθ΄ης η αίτηση Π.Α.Ε, των προβλεπομένων κατά το άρθρο 25 ΚΙΜΠ ποινών, έως την πλήρη εξόφληση του εκ ποσοστού 50% ποσού της τελεσιδίκως, δυνάμει της υπ’αριθμ. 285/2015 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ, επιδικασθείσας χρηματικής απαίτησης του αιτούντος και περί εκτέλεσης της άνω απόφασης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.