ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς
Οnsports team 06 Οκτωβρίου 2025, 23:44
Η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, προκαλώντας τον θαυμασμό και της UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε σχετικό ποστ, μέσα από τον λογαριασμό του Conference League στo Twitter.

Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ ανέβασε μια φωτογραφία με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να πανηγυρίζουν μαζί, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους».

Δείτε το ποστ της UEFA για την ανατροπή της ΑΕΚ



