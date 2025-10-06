ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, προκαλώντας τον θαυμασμό και της UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε σχετικό ποστ, μέσα από τον λογαριασμό του Conference League στo Twitter.

Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ ανέβασε μια φωτογραφία με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να πανηγυρίζουν μαζί, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους».

Δείτε το ποστ της UEFA για την ανατροπή της ΑΕΚ