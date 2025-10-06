ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς
Η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, προκαλώντας τον θαυμασμό και της UEFA.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε σχετικό ποστ, μέσα από τον λογαριασμό του Conference League στo Twitter.
Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ ανέβασε μια φωτογραφία με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να πανηγυρίζουν μαζί, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους».
Δείτε το ποστ της UEFA για την ανατροπή της ΑΕΚ
That AEK Athens comeback ?— UEFA Conference League (@Conf_League) October 6, 2025
3 second-half goals to secure all three points ?
?: @AEK_FC_OFFICIAL | #UECL pic.twitter.com/MqHCNeXgLg