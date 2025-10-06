Super League 2: Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο σε παίκτη του επειδή έκανε λάθος σε αγώνα!

INTIME SPORTS

Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο σε ποδοσφαιριστή του επειδή έκανε τραγικό λάθος που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί γκολ η ομάδα του, στο τελευταίο παιχνίδι της.

Ο «γηραιός» έκανε την πιο πειστική εμφάνιση του κιεπικράτησε 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης, για την 4η αγωνιστική της Super League 2.

Το γκολ των φιλοξενούμενων προήλθε από λάθος που έκανε ηγετικό μέλος του Ηρακλή, στον οποίο, σύμφωνα με σχετική διαρροή, επιβλήθηκε γι’ αυτό τον λόγο πρόστιμο 5.000 ευρώ!

Η διοίκηση στη συζήτηση που είχε με τους ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αβλεψίες, χαλαρότητα ή επιπόλαιες ενέργειες που κοστίζουν βαθμούς και εκθέτουν την ομάδα και τον κόσμο της.

Όπως τονίστηκε, ήδη η ομάδα έχει δεχθεί δύο ανεπίτρεπτα γκολ στους αγώνες με Καβάλα και Νέστο, κι η στάση της διοίκησης είναι πλέον αμετάκλητη: Τέτοια λάθη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά ξανά, από κανέναν.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίστηκε, σε περίπτωση που κάποιος παίκτης ξανακάνει τέτοιο λάθος στο μέλλον, θα τιμωρηθεί με διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι 10000 ευρώ.