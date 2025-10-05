Super League 2: Εντυπωσίασαν Καλαμάτα κι Ηρακλής, στην ισοπαλία έμειναν Μαρκό και Πανιώνιος

INTIME SPORTS

Καλαμάτα και Ηρακλής πέτυχαν σπουδαίες νίκες, ενώ Μαρκό και Πανιώνιος έμειναν στην ισοπαλία – Τα σημερινά (05/10) αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες της Super League 2.

Η Καλαμάτα ήταν εντυπωσιακή στου Ρέντη, επικρατώντας 4-1 του Ολυμπιακού Β’.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονταν από το 47' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Τουφάκη. Για τους νικητές, από δύο γκολ σημείωσαν Παλμίδης (7',76') και Μάντζης (25', 55'), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η «Μαύρη Θύελλα» έκανε το «4 στα 4» στον Β’ όμιλο, αυξάνοντας, μάλιστα, τη διαφορά από τους διώκτες της. Συγκεκριμένα, είναι πλέον στο +3 από την Athens Kallithea, η οποία επικράτησε 3-1 στα Χανιά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Πανιωνίου ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο 1-1 με τη Μαρκό, σε μια δραματική αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε με δύο πέναλτι.

Στον Α’ όμιλο, ο Ηρακλής, πραγματοποιώντας την πιο πειστική εμφάνιση του την τρέχουσα σεζόν, επικράτησε 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης και παρέμεινε σε κοντινή απόσταση από την πρωτοπόρο Νίκη Βόλου. Μάναλης (10΄), Κυνηγόπουλος (18') και Φοφανά (57') τα γκολ των νικητών, ο Κωστίκας σκόραρε (38') για την ομάδα της Χρυσούπολης. Στο 54′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, σε κεφαλιά του Μαχαίρα.

Η 4η αγωνιστική της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’–Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης 3-1

Καβάλα – Μακεδονικός (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Νίκη Βόλου 12 Ηρακλής 10 Αναγέννηση Καρδίτσας 9 Αστέρας AKTOR Β’ 8 Μακεδονικός 4 -3αγ. ΠΑΟΚ Β’ 3 Καβάλα 3 -3αγ. Νέστος Χρυσούπολης 3 -3αγ. Καμπανιακός 3 ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-2

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 5-0

Μαρκό – Πανιώνιος 1-1

Χανιά – Athens Kallithea FC 1-3

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 1-4

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)