Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 23:19
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε στο Instagram αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την οικογένειά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε μέσω Instagram σχετικά με πρόσφατo δημοσίευμα που αφορούσε την οικογένειά του και τα παιδιά του κι έκανε λόγο για μόνιμη μετακόμισή τους στην Αθήνα.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας τόνισε ότι η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών και θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

giannis-post.jpg



