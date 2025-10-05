Συγκίνηση στη Λεωφόρο για τον Τζορτζ Μπάλντοκ - Τα πανό για τον έναν χρόνο από τον άδικο θάνατό του

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή εντελώς αναπάντεχα και άδικα πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στις 9 Οκτωβρίου του 2024.

Το «τριφύλλι», σχεδόν έναν χρόνο μετά τον αδόκητο θάνατο του ποδοσφαιριστή του, τιμάει τη μνήμη του, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο (5/10 21:30).

Η αναμέτρηση είναι κεκλεισμένων των θυρών, γι' αυτό τον λόγο ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετήσει στις άδειες κερκίδες του γηπέδου του τρία μεγάλα πανό, στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός είχε προαναγγείλει την εν λόγω κίνηση και σε ένδειξη σεβασμού και μνήμης, οι «πράσινοι» έκαναν μία πολύ διαφορετική ανάρτηση «προαναγγελίας», ανεβάζοντας φωτογραφίες απ' το «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου στο πέταλο που βρίσκονται οι θύρες 6-7, έχει τοποθετηθεί μία τεράστια φανέλα με το Νο32 και το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Δείτε τα πανό για τον Τζορτζ Μπάλντοκ στη Λεωφόρο: