ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Με Μαντί Καμαρά στα χαφ οι Θεσσαλονικείς
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 19:52
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Με Μαντί Καμαρά στα χαφ οι Θεσσαλονικείς

Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του «δικέφαλου» του βορρά – Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να «σπάσει» το σερί κακών αποτελεσμάτων που έχει το τελευταίο διάστημα. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Super League και το ντέρμπι τους δίνει την ευκαιρία για επανεκκίνηση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει στη διάθεσή του Πέλκα και Τσάλοφ, ξεκινά το μεγάλο ντέρμπι με τον Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Κεντζιόρα και Λόβρεν στόπερ.

Ο Μαντί Καμαρά και ο Μεϊτέ στον άξονα των χαφ, με τον Κωνσταντέλια να έχει δημιουργικό ρόλο. Τάισον και Ζίβκοβιτς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Γιακουμάκη κορυφή στην επίθεση.

g2goc6tw0aayyoj.jpg

 



