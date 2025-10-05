Ομάδες

LIVE Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 21:20
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Super League.

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο χωρίς να έχει τη στήριξη των φιλάθλων του, καθώς το ματς θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας.

«Σοκαρισμένοι» ακόμη από την ήττα με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς, οι «πράσινοι» έχουν τεράστια ανάγκη τους τρεις βαθμούς της νίκης, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το ντέρμπι της Τούμπας.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ατρόμητος:



