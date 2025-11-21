Με το... ζόρι και 31 βολές ο Ολυμπιακός «λύγισε» την «πληγωμένη» Παρί

Οnsports Τeam

Η Παρί, αν και χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της, Ναντίρ Ιφί, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό για 35 λεπτά, αλλά στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη με 98-86.

Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε για μια ακόμα φορά με τη συνολική του εμφάνιση, αλλά είχε ξανά το μεγάλο του φετινό όπλο. Την ικανότητα να κερδίζει πανεύκολα βολές και να παίρνει πόντους σε κρίσιμα σημεία που δεν μπορεί να σκοράρει με άλλον τρόπο.

Τι κι αν απέναντί του ήταν μια αποδυναμωμένη Παρί, η οποία δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της και πρώτο σκόρερ της EuroLeague, τον Ναντίρ Ιφί, τα βρήκε σκούρα για 35 λεπτά και κατάφερε να μείνει στο ματς χάρη στις 31 βολές που πήραν από τους Γιαβόρ, Καρντούμ και Ουντιάνσκι, έναντι μόλις 11 των Γάλλων.

Ο Ρόμπινσον έκανε μεγάλη ζημιά στους Πειραιώτες με 35 πόντους, αλλά στο τελευταίο 5λεπτο οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο σκορ και «καθάρισαν» τη νίκη με 98-86, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Πολύ καλή δουλειά και από τον Τάισον Γουόρντ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Νιλικίνα 6 (1/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Γουόρντ 12 (1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 6 (2/2 τρίποντα), Ντόρσεϊ 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Πίτερς 9 (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 7 (2/4 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Ερέρα, Ρόντεν 4 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Αγιάγι, Ντοκοσί 2, Φέιγ 9 (4/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μόργκαν 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπακό 4, Εμπάιγ 3 (1), Ουατάρα 13 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόμες, Γουίλις 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ)