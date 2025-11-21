ΠΑΟΚ: Εκτός ο Ντεσπόντοφ - Τα δεδομένα για Κωνσταντέλια, Καμαρά

Eurokinissi Sports

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα (23/11, 19:00), με την προετοιμασία να συνεχίζεται σήμερα (21/11) στη βροχερή Νέα Μεσημβρία.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το πρόγραμμα με προθέρμανση και rondo, στη συνέχεια δούλεψε στην ανάπτυξη και στο pressing μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις και ολοκλήρωσε την προπόνηση με δίτερμα υψηλής έντασης.

Ωστόσο, ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε τρία ζητήματα να προκύπτουν στο ιατρικό κομμάτι. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά συνέχισε τη θεραπεία του, παραμένοντας εκτός του κανονικού ρυθμού.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί ξανά το Σάββατο (22/11) στις 16:45, με το τεχνικό τιμ να αξιολογεί εκ νέου την κατάσταση των παικτών και να καταστρώνει τα τελικά πλάνα ενόψει του ματς με την Κηφισιά.