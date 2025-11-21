Κύπρος: Ο Κορέια ανέβασε την Πάφο ξανά στην κορυφή
Η περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος πήρε το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 11ης αγωνιστικής στην κυπριακή Λίγκα, καθώς επικράτησε του Άρη Λεμεσού με 2-1 -και μάλιστα με ανατροπή- κι αναρριχήθηκε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.
O Άρης άνοιξε το σκοε στο 20' με τον Γκόλντσον, όμως ο Ζοάο Κορέια με δύο γκολ στο 22' και στο 66', χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του η οποία έδειξε χαρακτήρα σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα Κύπρου έχουν ως εξής:
Πάφος – Άρης Λεμεσού 2-1
Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας 22/11
Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας 22/11
ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου 23/11
Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας 23/11
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού 23/11
ΕΝΥ Κρασάβα – Ακρίτας Χλώρακας 24/11
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Πάφος 25 -11αγ.
Ομόνοια 23
Άρης Λεμεσού 23 -11αγ.
ΑΕΚ Λάρνακας 20
ΑΠΟΕΛ 18
Απόλλων Λεμεσού 16
Εθνικός Άχνας 14
ΑΕΛ Λεμεσού 13
Ολυμπιακός Λευκ. 11
Ακρίτας Χλώρακας 9
Ανόρθωση 8
ΕΝΥ Κρασάβα 7
Ομόνοια Αραδίππου 7
Παραλίμνι 1