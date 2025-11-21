Κύπρος: Ο Κορέια ανέβασε την Πάφο ξανά στην κορυφή

Οnsports Τeam

Η περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος πήρε το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 11ης αγωνιστικής στην κυπριακή Λίγκα, καθώς επικράτησε του Άρη Λεμεσού με 2-1 -και μάλιστα με ανατροπή- κι αναρριχήθηκε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

O Άρης άνοιξε το σκοε στο 20' με τον Γκόλντσον, όμως ο Ζοάο Κορέια με δύο γκολ στο 22' και στο 66', χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του η οποία έδειξε χαρακτήρα σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα Κύπρου έχουν ως εξής:

Πάφος – Άρης Λεμεσού 2-1

Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας 22/11

Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας 22/11

ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου 23/11

Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας 23/11

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού 23/11

ΕΝΥ Κρασάβα – Ακρίτας Χλώρακας 24/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Πάφος 25 -11αγ.

Ομόνοια 23

Άρης Λεμεσού 23 -11αγ.

ΑΕΚ Λάρνακας 20

ΑΠΟΕΛ 18

Απόλλων Λεμεσού 16

Εθνικός Άχνας 14

ΑΕΛ Λεμεσού 13

Ολυμπιακός Λευκ. 11

Ακρίτας Χλώρακας 9

Ανόρθωση 8

ΕΝΥ Κρασάβα 7

Ομόνοια Αραδίππου 7

Παραλίμνι 1