LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

INTIME SPORTS

Onsports team

Η μέρα για το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν, έφτασε! Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, σε ένα ματς που δεδομένα θα φέρει διαφοροποιήσεις στις πρώτες θέσεις.

Το ματς της Τούμπας βρίσκει τους δύο αντιπάλους με διαφορετική ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ έχει… ξεχάσει τι θα πει νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη, την ώρα που ο Ολυμπιακός παρά την ήττα του με την Άρσεναλ είχε καλή παρουσία και διατήρησε την αυτοπεποίθησή του. Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν Τσάλοφ και Πέλκα, ενώ για τους φιλοξενούμενους δεν υπολογίζονται Ρέτσος, Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Στα τρία από τα τέσσερα περσινά τους παιχνίδια υπήρξε νίκη του γηπεδούχου, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί στα δύο που έγιναν στον Πειραιά και τον ΠΑΟΚ σε αυτό για τα Playoffs της Super League.

Αυτό είναι αντίθετο με τις συνήθεις που είχαν τα τελευταία χρόνια, αφού πριν από τις αναμετρήσεις τους για τη σεζόν 2024-25 υπήρχαν μόλις τέσσερις νίκες γηπεδούχων σε 14 αγώνες των δύο ομάδων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός