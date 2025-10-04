Super League: Αγριεμένος ΟΦΗ τριάρα στον Άρη, πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό

Onsports Team

Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-0 του Άρη στην Τρίπολη, την ώρα που ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε 2-1 του Asteras Aktor και τον άφησε μόνο στην τελευταία θέση.

Δύο αναμετρήσεις «άνοιξαν την αυλαία» της 6ης αγωνιστικής στη Super League. Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη τυπικά γηπεδούχος… ξέσπασε στον Άρη και πήρε σημαντική νίκη με 3-0. Στις Σέρρες από την άλλη, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε στο τέλος 2-1 του Asteras Aktor και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

O ΟΦΗ με τη νίκη του ανέβηκε στους 6 βαθμούς, ενώ ο Άρης έμεινε στους 10. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα επί Μανόλο Χιμένεθ για τους Θεσσαλονικείς που μετά τη διακοπή υποδέχονται τον Παναθηναϊκό.

Ο Πανσερραϊκός από την άλλη, ανέβηκε στους 5 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor έμεινε στους 2 και είναι ουραγός της βαθμολογίας.

ΟΦΗ – Άρης 3-0

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 10’, με τον Νους να αστοχεί από πλεονεκτική θέση μετά από κακή έξοδο του Διούδη.

Ο ΟΦΗ τελικά κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο 18’. Ο Νέιρα εκτέλεσε το φάουλ, ο Διούδης έκανε άστοχη έξοδο και από το ύψος της μικρής περιοχής ο Σαλσίδο έκανε το 1-0!

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 42’, όταν ο Μορόν σούταρε μέσα από την περιοχή και ανάγκασε τον Χριστογεώργο σε εξαιρετική επέμβαση βγάζοντας την μπάλα κόρνερ.

Οι Κρητικοί στο 61’ πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Ο Νους από αριστερά κινήθηκε ωραία, σούταρε, ο Διούδης πήγε να μπλοκάρει αλλά του έφυγε η μπάλα και ο Νέιρα με άνεση στην κενή εστία έκανε το 2-0!

Η ομάδα του Ηρακλείου στο 80’ βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Αποστολάκης από δεξιά με εκπληκτική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή και σούταρε εξαιρετικά στην απέναντι γωνία για το 3-0!

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και ο ΟΦΗ πανηγύρισε μια εμφατική νίκη.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζόλης (Λάρισας)

Κίτρινες: Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Μαρινάκης, Σαλσίδο.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες (16’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (90’+2’ Κωστούλας), Νέιρα (85’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης (90’+2’ Φαϊτάκης), Νους, Σαλσίδο (85’ Ράκονιατς).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Βοριαζίδης (46’ Μισεουί), Μορουτσάν (46’ Γιαννιώτας), Φρίντεκ (46’ Φαντιγκά), Σίστο (63’ Καντεβέρε), Μορόν, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Άλβαρο.

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1

Η αναμέτρηση άρχισε αρκετά νωχελικά στις Σέρρες. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία έγινε και γκολ. Στο 21’ οι γηπεδούχοι μετά από σέντρα του Νάνελι, είδαν τον Ντε Μάρκο με κεφαλιά να κάνει το 1-0!

Μια σέντρα του Καλτσά που κόντραρε και βρήκε σε ετοιμότητα τον Τιναλίνι, ήταν η πρώτη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο 36’.

Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού αντέδρασε εξαιρετικά και στο σουτ του Εμμανουηλίδη στο 50’, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Οκτώ λεπτά μετά όμως, οι Αρκάδες βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γκονζάλες με ωραίο σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι σκόραρε για το 1-1!

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 62’ με εξαιρετική ενέργεια του Μπαρτόλο, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ.

Κι ενώ το μομέντουμ φαινόταν να είναι με την ομάδα της Τρίπολης, ο Πανσερραϊκός εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος των φιλοξενούμενων. Στο 88’ ο Σίπτσιτς προσπάθησε να διώξει, η μπάλα πήγε πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο και από εκεί ο Μάρας πήρε το «δώρο» και σκόραρε για το 2-1!

Στα υπόλοιπα λεπτά δεν άλλαξε κάτι και έτσι οι Σερραίοι πήραν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παναγιώτης Κουκούλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρουμιάντσεβ, Μάρας, Λιάσος - Άλχο, Έντερ, Αλμύρας, Τζοακίνι

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Tιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69΄ Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (55΄ Μάρας), Νανέλι (69΄ Φαλέ), Γκριν (83΄ Καρέλης), Μπανζάκι (69΄ Μπρουκς), Ιβάν

ASTERAS AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (46΄ Κετού), Φερνάντεθ, Αλμύρας, Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Καλτσάς (78΄ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70΄ Τζοακίνι)