Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς, Τσέλοφ - Τι ισχύει για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 16:27
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς, Τσέλοφ - Τι ισχύει για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι

Δύο λόγους για να «πονοκεφαλιάζει» ενόψει του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός έχει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι «ασπρόμαυροι» δεν επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα, αλλά παρέμειναν στην Γαλικία, όπου την Παρασκευή (03/10) έκαναν μία προπόνηση, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη καταπόνηση.

Οι παίκτες που ήταν στο αρχικό σχήμα στον αγώνα της Πέμπτης (02/10) με την ισπανική ομάδα, ακολούθησαν αποθεραπεία και αποκατάσταση στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο της Θέλτα, δουλεύοντας για το ντέρμπι της Κυριακής (05/10) με τον Ολυμπιακό.

Οι Λούκα Ιβανούσετς και Φεντόρ Τσάλοφ δεν μετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στο δεξί τετρακέφαλο, πριν από τον αγώνα του Europa League και ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στο ισχίο από χτύπημα που δέχθηκε στο παιχνίδι.

Η κατάστασή τους αναμένεται να επανεξεταστεί τις επόμενες ημέρες, όμως, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το απόγευμα του Σαββάτου (04/10) καθώς στις 18:00 θα γίνει η τελευταία προπόνηση στη Θεσσαλονίκη.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!
46 λεπτά πριν Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!
BASKET LEAGUE
GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR
48 λεπτά πριν GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR
STORIES
COSMOTE TV: Κυριακή με τα ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν, Πόρτο-Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα
2 ώρες πριν COSMOTE TV: Κυριακή με τα ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν, Πόρτο-Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς, Τσέλοφ - Τι ισχύει για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς, Τσέλοφ - Τι ισχύει για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved