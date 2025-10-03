ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς, Τσέλοφ - Τι ισχύει για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι

Onsports Team

Δύο λόγους για να «πονοκεφαλιάζει» ενόψει του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός έχει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι «ασπρόμαυροι» δεν επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα, αλλά παρέμειναν στην Γαλικία, όπου την Παρασκευή (03/10) έκαναν μία προπόνηση, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη καταπόνηση.

Οι παίκτες που ήταν στο αρχικό σχήμα στον αγώνα της Πέμπτης (02/10) με την ισπανική ομάδα, ακολούθησαν αποθεραπεία και αποκατάσταση στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο της Θέλτα, δουλεύοντας για το ντέρμπι της Κυριακής (05/10) με τον Ολυμπιακό.

Οι Λούκα Ιβανούσετς και Φεντόρ Τσάλοφ δεν μετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στο δεξί τετρακέφαλο, πριν από τον αγώνα του Europa League και ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στο ισχίο από χτύπημα που δέχθηκε στο παιχνίδι.

Η κατάστασή τους αναμένεται να επανεξεταστεί τις επόμενες ημέρες, όμως, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το απόγευμα του Σαββάτου (04/10) καθώς στις 18:00 θα γίνει η τελευταία προπόνηση στη Θεσσαλονίκη.