AEK: Standing ovation για τον αρχηγό Μάνταλο – «Ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα» δήλωσε ο MVP Πιερό!

Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ και γνώρισε την αποθέωση στην «OPAP Arena», από κόσμο και συμπαίκτες, το απόγευμα της Κυριακής (29/09).

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο κι επέστρεψε στις νίκες στη Super League.

Η αναμέτρηση ήταν ξεχωριστή για τον Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία διανύει τη 12η σερί χρονιά του, μετρώντας 68 γκολ και 108 ασίστ. Μετά λήξη του αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος πλησίασε τον 34χρονο διεθνή και του έδωσε ένα ξεχωριστό δώρο, μια συλλεκτική φανέλα, η οποία στο πίσω μέρος δεν έγραφε το νούμερό του (βλ. 20), αλλά τον αριθμό 400.

Οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην «OPAP Arena», όπως φυσικά κι οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν, ενώ οι πρώτοι του χάρισαν κι ένα standing ovation.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.

«Είμαι χαρούμενος για το γκολ και τη νίκη»

Ο Φραντζί Πιερό συνεχίζει να δίνει νίκες στην ΑΕΚ, σημειώνοντας το τέταρτο τέρμα του στα τελευταία πέντε ματς. Ο Αϊτινός επιθετικός ψηφίστηκε MVP από τον κόσμο της «Ένωσης» και μετά το ματς ανέφερε στο κανάλι της ΑΕΚ ότι είναι χαρούμενος για την εμφάνισή του με την ομάδα της Μαγνησίας, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα είπε: «Νιώθω καλά που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να συνεχίσουμε, είμαι χαρούμενος που κατάφερα να σκοράρω, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όμως προφανώς, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε ως ομάδα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Οπότε θα παρακολουθήσουμε τα βίντεο και θα δούμε που πρέπει να βελτιωθούμε»