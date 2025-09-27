Ομάδες

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι κόντρα στον Παναιτωλικό - Η αποστολή των πράσινων
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 16:05
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο κι έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο - Νοκ άουτ και οι Ντραγκόφσκι και Πελίστρι.

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος Super League κόντρα στον Παναιτωλικό (28/9, 21:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ατομικό έκανε ο Ντέσερς λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.



