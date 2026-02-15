Τένις: Εκτός Ντουμπάι Σαμπαλένκα και Σβιάτεκ

Onsports Team

Χωρίς την Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ιγκα Σβιάτεκ, θα διεξαχθεί (15-21 Φεβρουαρίου) στο Ντουμπάϊ το «1000άρι» τουρνουά της WTA.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την απουσία της Λευκορωσίδας επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη και της Πολωνής πρωταθλήτριας, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 του σχετικού πίνακα.

«Δυστυχώς, δεν αισθάνομαι 100% έτοιμη. Λυπάμαι πολύ που αναγκάζομαι να αποσυρθώ κι ελπίζω να επιστρέψω του χρόνου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σαμπαλένκα, η οποία δεν έχει αγωνισθεί μετά την ήττα της στον τελικό του Australian Open στις 31 Ιανουαρίου, από την Ελενα Ριμπάκινα.

Παράλληλα, η Σβιάτεκ, η οποία αποκλείσθηκε από την Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά της WTA 1000 στην Ντόχα, αιτιολόγησε την απόφαση της ως μία «αλλαγή στο πρόγραμμα» της και πρόσθεσε: «Τα λέμε στο Indian Wells» (4-15 Μαρτίου), το επόμενο τουρνουά WTA 1000 στο ημερολόγιο».

Κατά συνέπεια, επικεφαλής στο ταμπλό του τουρνουά στο Ντουμπάϊ, θα είναι η Ριμπάκινα (Νο 3 στον κόσμο).