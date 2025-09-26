Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς - Εκτός Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι για Λεβαδειακό

Στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) είναι και πάλι οι Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς.

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στους Βοιωτούς ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους «πράσινους» του Νίκου Παπαδόπουλου και ο Βάσκος κόουτς των Πειραιωτών μετρά δύο επιστροφές, σε σχέση με το ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής μπορεί να υπολογίζει και πάλι στους Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, εν αντιθέσει με τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Λορένζο Σιπιόνι που παραμένουν στα… πιτς. Παράλληλα, εκτός έμειναν και οι Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Ρούμπεν Βέζο και Αργύρης Λιατσικούρας.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμί, Ταρέμι.