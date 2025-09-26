Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με ιστορία και τρελούς οπαδούς»
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 16:14
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με ιστορία και τρελούς οπαδούς»

«Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα ομορφότερα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής», τόνισε ο βετεράνος επιθετικός του Παναθηναϊκού, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν

Ο βετεράνος άσος του Παναθηναϊκού, Μλάντεν Πέτριτς, μίλησε στο Blue Sport με αφορμή τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του τόσο για την ομάδα, όσο και τον κόσμο της.

Ο παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός, που σήμερα σχολιάζει αγώνες στην ελβετική τηλεόραση, αναφέρθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που έζησε στα εντός έδρας ματς του «τριφυλλιού», αλλά και την απόδοση της πρώην ομάδας του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο Μλάντεν Πέτριτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα ομορφότερα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα», ανέφερε αρχικά.

«Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως, οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό», προσέθεσε.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Με ανανεωμένο look ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην «πράσινη» media day
30 λεπτά πριν Με ανανεωμένο look ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην «πράσινη» media day
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με ιστορία και τρελούς οπαδούς»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με ιστορία και τρελούς οπαδούς»
STORIES
Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League
2 ώρες πριν Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP
3 ώρες πριν ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved