Παναθηναϊκός: Όργιο φημών για επιστροφή Πιλάβιου στην ΠΑΕ

Οnsports Τeam

Τι τελευταίες ώρες εντείνονται όλο και περισσότερο οι φήμες που θέλουν τον Σοφοκλή Πιλάβιο να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στα διοικητικά του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός, αν και βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, βρίσκεται σε αναβρασμό και σε ένα πολύ επικίνδυνο σταυροδρόμι.

Η ομάδα δεν τα πάει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, ο Χρήστος Κόντης έχει αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια και ο Γιάννης Αλαφούζος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και σε νέες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Και μία από αυτές τις αλλαγές δεν αποκλείεται να είναι και ο Σοφοκλής Πιλάβιος, το όνομα του οποίου ακούγεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Ο έμπειρος παράγοντας έχει ρόλο στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό στη Λωζάνη (CAS), ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, Θόδωρο Θεοδωρίδη, ενώ υπενθυμίζουμε πως μεταξύ άλλων διετέλεσε πρόεδρος στην ΕΠΟ από το 2009 έως το 2012.

Ο 59χρονος νομικός είναι φαίνεται πως είναι έτοιμος να αναλάβει σημαντικό πόστο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ο ακριβής ρόλος του.