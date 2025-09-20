Ομάδες

Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι
Onsports Team 20 Σεπτεμβρίου 2025, 20:35
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι

Ο Ουρουγουανός έκανε πάλι ατομικό και έμεινε εκτός αποστολή για το μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό – Οι επιλογές του Κόντη.

Ο Χρήστος Κόντης στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είδε τον Φακούντο Πελίστρι να ακολουθεί και πάλι ατομικό πρόγραμμα. Έτσι ο Ουρουγουανός διεθνής τέθηκε νοκ άουτ απ’ το σπουδαίο ματς.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Πάντοβιτς, χωρίς να υπάρχουν εκπλήξεις στις υπόλοιπες επιλογές του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

g1tmizawyaaidck.jpg

 



