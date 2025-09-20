Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ

Onsports Team

Ο Ολλανδός τεχνικός είναι μαζί με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ οι βασικές επιλογές των «πράσινων» για τον πάγκο, με τις επαφές να συνεχίζονται για την επόμενη μέρα.

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, μοιάζει να είναι στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Οι «πράσινοι» έχουν επαφές με τον Ουκρανό προσπαθώντας να βρουν την άκρη αναφορικά με το συμβόλαιό του με την Εθνική της χώρας του. Κάτι που αν συμβεί θα τον φέρει στην Ελλάδα.

Όμως, όπως φαίνεται δεν… παίζει μόνος του ο Ρεμπρόφ. Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι επίσης ένα όνομα που υπάρχει για το «τριφύλλι». Ο Ολλανδός πριν ένα χρόνο έμεινε ελεύθερος από την Αντβέρπ και στα 48 του χρόνια αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έχοντας εργαστεί και στην PSV Αϊντχόφεν, αλλά και στην Βόλφσμπουργκ.

Στο Βέλγιο έμεινε για τρία χρόνια, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο. Μένει να φανεί πλέον ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την τεχνική του ηγεσία.