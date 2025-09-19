Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μήνυμα Μεντιλίμπαρ για ντέρμπι - «Ξέρετε τι σημαίνει για τον σύλλογο»

Onsports Team

Το… σύνθημα για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στους παίκτες του στο Ρέντη, μετά την ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος τεχνικός θέλησε να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα του μετά το «λευκό» 0-0 κόντρα στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς πλέον ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, όπου οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο», όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για το γόητρο που δίνουν αυτά τα ντέρμπι.

Αρχικά, ο έμπειρος κόουτς έκανε μία αναφορά στην αναμέτρηση με τους Κυπρίους ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του να είναι πιο αποφασιστικοί στις στιγμές που βρίσκονται στην αντίπαλη περιοχή και να προκαλέσουν περισσότερες απειλές.

«Πιέσαμε την αντίπαλο αλλά έπρεπε να είμαστε πιο αποφασιστικοί στις φάσεις μέσα στην περιοχή. Έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη επιθετικότητα αλλά τώρα το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο ματς», ανέφερε αρχικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και έσπευσε να στρέψει την προσοχή όλων στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Τώρα πρέπει ν’ αφήσουμε πίσω το παιχνίδι με την Πάφο. Αυτό το παιχνίδι έγινε και πρέπει να δείξουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι που έρχεται και είναι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια για τον σύλλογο. Πρέπει λοιπόν ν’ αφοσιωθούμε στο μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πετύχουμε τον στόχο μας. Θέλω να είμαστε συγκεντρωμένοι για να δώσουμε το 100%».