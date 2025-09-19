Ομάδες

Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 19 Σεπτεμβρίου 2025, 13:30
Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για όσα αναγράφηκαν στο φύλλο αγώνα του Βόλου, ενώ η ΑΕΚ απαλλάχθηκε. 

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Απαλλάχθηκαν η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Οργάνου της Super League:

Αρ. Απόφ. 158/19-9-2025
ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε
αυτήν πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή
των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5
επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) του Π.Κ. της
ΕΠΟ).
(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 156/19-9-2025
ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε
αυτήν πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή
των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14
παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 157/19-9-2025
ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε
αυτήν πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων
(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και
4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 160/19-9-2025
ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ
Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις αποδιδόμενες σε
αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.
(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 159/19-9-2025
ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε
αυτήν πειθαρχική παράβαση.
(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)



