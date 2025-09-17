Παναθηναϊκός: Συμφώνησε με Χρήστο Κόντη, κάθεται στον πάγκο στο ντέρμπι

Onsports Team

Ο Έλληνας τεχνικός που έχει εργαστεί δύο φορές στο «τριφύλλι», αναλαμβάνει άμεσα τους «πράσινους» και θα είναι στον πάγκο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός και Χρήστος Κόντης συμφώνησαν σε όλα για να συνεργαστούν το προσεχές διάστημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων», αρχικά στο μεγάλο και κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Θα προπονήσει την ομάδα πρώτη φορά την Πέμπτη και ουσιαστικά απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Το ακριβές διάστημα στο οποίο θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, δεν είναι γνωστό. Καθώς εξαρτάται απ’ το πότε θα βρεθεί η μόνιμη λύση που ψάχνουν στο «τριφύλλι».

Ο Κόντης ήταν συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο διάστημα που ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, είχε αναλάβει ως πρώτος στο τέλος της σεζόν 2023-24, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Άρη.