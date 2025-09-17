Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

Onsports Team

Οι επιλογές του Δημήτρη Κοροπούλη για το βασικό σχήμα των «πράσινων» στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μαζικό rotation και ντεμπούτο στην ενδεκάδα για νεοφερμένους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου κόντρα στην Athens Kallithea, οι «πράσινοι» με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο τους, θέλουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά την ήττα τους από την Κηφισιά.

Ο προπονητής των ακαδημιών που κοουτσάρει το «τριφύλλι» σε αυτό το ματς, προχωρά σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Δίνοντας φανέλα βασικού στους Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν. Στην άμυνα οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς. Σιώπης και Μπρέγκου στον άξονα, με τον Ταμπόρδα σε πιο δημιουργικό ρόλο.

Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Ντέσερς κορυφή στην επίθεση.