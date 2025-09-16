Ομάδες

Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους υπέροχους οπαδούς»
Οnsports Τeam 16 Σεπτεμβρίου 2025, 14:32
Ο Ρουί Βιτόρια με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον κόσμο του Παναθηναϊκού τονίζοντας ότι φεύγει από την ομάδα με τη συνείδησή του καθαρή. 

Ο Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, τους παίκτες και τους φιλάθλους του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως φεύγει από τον σύλλογο με την συνείδησή του καθαρή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, γνωρίζοντας ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτό το σπουδαίο κλαμπ σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσοι, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, εργάστηκαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτήν την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε!

Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Μια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».

 



