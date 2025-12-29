ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκεοργκίεφ η Σλάβια Σόφιας

Onsports Team

Η Σλάβια Σόφιας επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ για την επόμενη τετραετία.

Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη χειμερινή περίοδο είναι γεγονός.

Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε την πώληση του Βούλγαρου στόπερ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως δεξί μπακ.

Η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για την επόμενη τετραετία.

Μετά τον Γκεοργκίεφ η Ένωση κινείται στην αγορά τόσο για φορ, όσο και για αμυντικό χαφ.

Ο 20χρονος Βούλγαρος άσος θα είναι στην προπόνηση της ΑΕΚ στα Σπάτα την Τρίτη (30/12) και την ίδια μέρα θα ανακοινωθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετακομίζει από τη Σλάβια στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές.

Ο νεαρός των “λευκών” και αγαπημένος του κοινού εκπλήρωσε το καθήκον του απέναντι στην ομάδα της γενέτειράς του και θα επιδιώξει την εξέλιξή του στο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μάρτιν έπαιξε 91 παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα.

Καλή τύχη και μόνο Σλάβια».