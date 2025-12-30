Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση
Onsports Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 00:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση

Την Τρίτη απολογείται ο 36χρονος Άγγλος επιθετικός, o οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του απ’ τη Γαλλία.

Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Άντι Κάρολ. Ο 36χρονος Άγγλος επιθετικός που υπήρξε διεθνής και έκανε σημαντική καριέρα σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Νιούκαστλ, αγωνίζεται πλέον στην 6η κατηγορία. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Στάνστεντ» κατά την επιστροφή του από τη Γαλλία.

Ο λόγος είναι πως παραβίασε περιοριστικά μέτρα. Αυτά του είχαν επιβληθεί για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Την Τρίτη θα δικαστεί και η ποινή με την οποία απειλείται, φτάνει ακόμη και στα πέντε χρόνια φυλάκιση.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, υπήρξε σημαντική αναστάτωση. Στην πτήση όπως είναι λογικό υπήρχαν αρκετοί ακόμη επιβάτες. Ο Κάρολ ήταν παντρεμένος με πρωταγωνίστρια σε reality show για δύο χρόνια.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση
2 ώρες πριν Παραβίασε περιοριστικά μέτρα ο Άντι Κάρολ – Κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο με Ελ Κααμπί και Ουναΐ - Στους «16» και η Νότια Αφρική
3 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο με Ελ Κααμπί και Ουναΐ - Στους «16» και η Νότια Αφρική
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκεοργκίεφ η Σλάβια Σόφιας
3 ώρες πριν ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκεοργκίεφ η Σλάβια Σόφιας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το έκανε ξανά ο Ελ Κααμπί! Νέο απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι στο Κόπα Άφρικα - Βίντεο
4 ώρες πριν Το έκανε ξανά ο Ελ Κααμπί! Νέο απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι στο Κόπα Άφρικα - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved