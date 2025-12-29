Ομάδες

Το έκανε ξανά ο Ελ Κααμπί! Νέο απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι στο Κόπα Άφρικα - Βίντεο
Onsports Team 29 Δεκεμβρίου 2025, 22:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα ακόμα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι με το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα!

Μετά το απίθανο γκολ της πρεμιέρας στο Κόπα Άφρικα με ανάποδο «ψαλιδάκι», ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί το έκανε ξανά.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αρχικό σχήμα για το Μαρόκο στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής και χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ανοίξει το σκορ.

Μετά από ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0.

Σαν να μην έφτανε αυτό, όμως, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξαναχτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα ακόμα απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι για να γράψει το 3-0 και πάλι από ασίστ του Ουναΐ.



