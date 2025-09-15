Ο Jogo: «Ο Βιτόρια ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες του Παναθηναϊκού».

Οnsports Τeam

Τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία που ασχολούνται με τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια όλο και πληθαίνουν, με την «O Jogo» να τονίζει πως ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες την ομάδα εδώ και αρκετό καιρό, ενώ υποστηρίζει πως οι μεταγραφές που έγιναν δεν ήταν δικές του επιλογές.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Πορτογάλος τεχνικός βρισκόταν εδώ και καιρό σε ρήξη με τους διοικούντες του αθηναϊκού κλαμπ, κυρίως λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή του, οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα εκείνων που αποχώρησαν. Οι ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν στη Σπόρτινγκ, για παράδειγμα, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αποφέροντας (μαζί με την πώληση του Μαξίμοβιτς) έσοδα 39 εκατομμυρίων ευρώ.