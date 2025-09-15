Για την επίθεση αποκτήθηκε ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν μόλις η τρίτη επιλογή του Βιτόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «O Jogo», ο προπονητής είχε ως προτεραιότητα την απόκτηση του Ταρέμι (που κατέληξε στον αντίπαλο Ολυμπιακό) ή, εναλλακτικά, του Μπάνζα. Από την άλλη, τρεις από τους παίκτες που έφτασαν στην ομάδα (Ανάς Ζαρούρι, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα) δεν ήταν επιλογές του ίδιου».
Ο Jogo: «Ο Βιτόρια ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες του Παναθηναϊκού».
Τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία που ασχολούνται με τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια όλο και πληθαίνουν, με την «O Jogo» να τονίζει πως ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες την ομάδα εδώ και αρκετό καιρό, ενώ υποστηρίζει πως οι μεταγραφές που έγιναν δεν ήταν δικές του επιλογές.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ο Πορτογάλος τεχνικός βρισκόταν εδώ και καιρό σε ρήξη με τους διοικούντες του αθηναϊκού κλαμπ, κυρίως λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή του, οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα εκείνων που αποχώρησαν. Οι ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν στη Σπόρτινγκ, για παράδειγμα, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αποφέροντας (μαζί με την πώληση του Μαξίμοβιτς) έσοδα 39 εκατομμυρίων ευρώ.