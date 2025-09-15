Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Jogo: «Ο Βιτόρια ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες του Παναθηναϊκού».
Οnsports Τeam 15 Σεπτεμβρίου 2025, 15:23
SUPER LEAGUE

Ο Jogo: «Ο Βιτόρια ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες του Παναθηναϊκού».

Τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία που ασχολούνται με τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια όλο και πληθαίνουν, με την «O Jogo»  να τονίζει πως ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν σε ρήξη με τους διοικούντες την ομάδα εδώ και αρκετό καιρό, ενώ υποστηρίζει πως οι μεταγραφές που έγιναν δεν ήταν δικές του επιλογές. 

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Πορτογάλος τεχνικός βρισκόταν εδώ και καιρό σε ρήξη με τους διοικούντες του αθηναϊκού κλαμπ, κυρίως λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή του, οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα εκείνων που αποχώρησαν. Οι ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν στη Σπόρτινγκ, για παράδειγμα, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αποφέροντας (μαζί με την πώληση του Μαξίμοβιτς) έσοδα 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την επίθεση αποκτήθηκε ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν μόλις η τρίτη επιλογή του Βιτόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «O Jogo», ο προπονητής είχε ως προτεραιότητα την απόκτηση του Ταρέμι (που κατέληξε στον αντίπαλο Ολυμπιακό) ή, εναλλακτικά, του Μπάνζα. Από την άλλη, τρεις από τους παίκτες που έφτασαν στην ομάδα (Ανάς Ζαρούρι, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα) δεν ήταν επιλογές του ίδιου».

 


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
9 λεπτά πριν Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
51 λεπτά πριν Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
58 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
ΣΠΟΡ
Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
2 ώρες πριν Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved