Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χουάνκαρ: «Κατέστρεψε ό,τι είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα»
Οnsports Τeam 15 Σεπτεμβρίου 2025, 15:16
SUPER LEAGUE

Χουάνκαρ: «Κατέστρεψε ό,τι είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα»

Σχόλιο με σαφείς αιχμές έκανε ο Χουάνκαρ κάτω από το ποστάρισμα της ανακοίνωσης του διαζυγίου του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό. 

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από το χείριστο ξεκίνημα της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Χουάνκαρ βρήκε την ευκαιρία να κάνει σχόλιο που θα... συζητηθεί, κάτω από την ανάρτηση της ΠΑΕ αναφορικά με τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια. 

“Ένας ένοχος, που κατέστρεψε τα πάντα που είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει λεφτά” ανέφερε ο Ισπανός αριστερός μπακ.

Tο αινιγματικό σχόλιο του Χουάνκαρ, έρχεται στη συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του Ρούμπεν Πέρεθ μετά το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αναφέρει: “Για όλα τα στραβά στον Παναθηναϊκό δεν είναι υπεύθυνοι οι παίκτες ή ο πρόεδρος, ένας είναι ο υπαίτιος”

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
9 λεπτά πριν Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
51 λεπτά πριν Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
58 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
ΣΠΟΡ
Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
2 ώρες πριν Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved