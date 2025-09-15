Χουάνκαρ: «Κατέστρεψε ό,τι είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα»

Οnsports Τeam

Σχόλιο με σαφείς αιχμές έκανε ο Χουάνκαρ κάτω από το ποστάρισμα της ανακοίνωσης του διαζυγίου του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από το χείριστο ξεκίνημα της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Χουάνκαρ βρήκε την ευκαιρία να κάνει σχόλιο που θα... συζητηθεί, κάτω από την ανάρτηση της ΠΑΕ αναφορικά με τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια.

“Ένας ένοχος, που κατέστρεψε τα πάντα που είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει λεφτά” ανέφερε ο Ισπανός αριστερός μπακ.

Tο αινιγματικό σχόλιο του Χουάνκαρ, έρχεται στη συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του Ρούμπεν Πέρεθ μετά το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αναφέρει: “Για όλα τα στραβά στον Παναθηναϊκό δεν είναι υπεύθυνοι οι παίκτες ή ο πρόεδρος, ένας είναι ο υπαίτιος”