Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
Οnsports Τeam 15 Σεπτεμβρίου 2025, 14:51
SUPER LEAGUE

Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»

Λιτή, αλλά σκληρή και ξεκάθαρη ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Γιάννη Παπαδημητρίου. 

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέφρασαν ευθέως την δυσαρέσκειά τους από την παρουσία του Γιάννη Παπαδημητρίου στον σύλλογο.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την νέα ντροπιαστική ήττα από την Κηφισιά, η οποία ήταν και ο λόγος που ο Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε παρελθόν για το σύλλογο. 

Λίγη ώρα νωρίτερα η Θύρα 13 εξέδωσε ανακοίνωση βάζοντας στο στόχαστρό της τον Γιάννη Παπαδημητρίου. 

Η σχετική ανάρτηση:

 «Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!».


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
9 λεπτά πριν Τόκιο 2025: Μύθος ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πέρασε τα 6.30μ.!
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
51 λεπτά πριν Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις
BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
58 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League
ΣΠΟΡ
Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
2 ώρες πριν Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved