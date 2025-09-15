Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»

Οnsports Τeam

Λιτή, αλλά σκληρή και ξεκάθαρη ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέφρασαν ευθέως την δυσαρέσκειά τους από την παρουσία του Γιάννη Παπαδημητρίου στον σύλλογο.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την νέα ντροπιαστική ήττα από την Κηφισιά, η οποία ήταν και ο λόγος που ο Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε παρελθόν για το σύλλογο.

Λίγη ώρα νωρίτερα η Θύρα 13 εξέδωσε ανακοίνωση βάζοντας στο στόχαστρό της τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Η σχετική ανάρτηση:

«Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!».