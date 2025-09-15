Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια.

Το ρεπορτάζ που ήθελε τον Ρουί Βιτόρια να απαοτελεί άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκε μέχρι... κεραίας, μιας και η "πράσινη" ΠΑΕ με μια λιτή ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του".

O Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.