Λεβαδειακός – ΑΕΚ: Βασικός ο Γιόβιτς, πρώτη φορά στην αποστολή ο Γκρούγιτς – Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

EUROKINISSI

Δείτε τις βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του Λεβαδειακός – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Η επιστροφή στη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος, περιλαμβάνει δύσκολη έξοδο στη Λιβαδειά για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε για πρώτη φορά τον Λούκα Γιόβιτς στη βασική ενδεκάδα της «Ένωσης», στην αποστολή της οποίας κάνει την παρθενική εμφάνιση του κι ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Πιερό, Καλοσκάμης, Ζίνι.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Τσιμπόλα, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.