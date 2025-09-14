Ομάδες

LIVE Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Η έξοδος των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα του Λέτο
Onsports Team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 17:55
SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Η έξοδος των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα του Λέτο

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, με την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο να φιλοξενεί στην ουδέτερη έδρα της Μαγνησίας τον Παναθηναϊκό.

Τον τρίο αγώνα της ιστορίας τους για το πρωτάθλημα Ελλάδας, δίνουν Κηφισιά και Παναθηναϊκός. Για την 3η αγωνιστική της Super League, οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στον 1 πόντο, με τους «πράσινους» να έχουν δώσει έναν αγώνα έως τώρα.

Πριν τη διακοπή το «τριφύλλι» είχε έρθει ισόπαλο 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων πήρε βαθμό με το ίδιο σκορ στην έδρα της ΑΕΛ.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαιτερότητες, καθώς διεξάγεται στην ουσιαστικά ουδέτερη έδρα του Βόλου (Πανθεσσαλικό). Ο λόγος ήταν πως δεν βρέθηκε λύση για να γίνει το ματς στην Αττική.

Ο Λέτο δεν έχει στη διάθεσή του Ζέρσον Σόουζα, Λίγδα και Μαϊντάνα. Ο Ρουί Βιτόρια από την άλλη, δεν υπολογίζει στους Τετέ και Πελίστρι, όμως έχει για πρώτη φορά τους Ταμπόρδα, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Στα δύο προηγούμενα ματς των δύο ομάδων στη Super League, το Κηφισιά-Παναθηναϊκός είχε λήξει με νίκη των «πράσινων» 1-0, ενώ στη Λεωφόρο είχαν έρθει ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1.

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από τον Βόλο, με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό:

Novasports.gr

 

 



